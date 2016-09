VS bouwen basis voor drones in Niger

ANP VS bouwen basis voor drones in Niger

DAKAR - De Verenigde Staten steken 100 miljoen dollar (circa 90 miljoen euro) in een tijdelijke basis voor drones in het West-Afrikaanse land Niger, buurland van Mali.

Door ANP - 30-9-2016, 19:06 (Update 30-9-2016, 19:06)

Met de onbemande vliegtuigen worden vanuit Agadez in Centraal-Niger luchtpatrouilles uitgevoerd in de strijd tegen militante groepen in het land, meldden de Amerikaanse strijdkrachten in Afrika vrijdag. De basis wordt volgens de Amerikanen gebouwd in samenspraak met de regering van Niger. Inlichtingen worden tevens gedeeld met buurlanden als Nigeria, Tsjaad en Mali, waar Nederlandse VN-militairen actief zijn.

Verder moeten de drones helpen bij de grensbewaking. Niger, een bondgenoot van het Westen, heeft te kampen met de jihadistische groep Boko Haram en met groepen die gelieerd zijn aan al-Qaeda. Ook wordt gevreesd voor de instroom van IS-strijders vanuit Libië.

De president van Niger, Mahamadou Issoufou, beloofde bij zijn herverkiezing in maart de veiligheid in zijn land te verbeteren. In de zuidelijke regio Diffa, die grenst aan de uitvalsbasis van Boko Haram in het noordoosten van Nigeria, is nog altijd de staat van beleg van kracht na diverse aanvallen vanuit Nigeria.