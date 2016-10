Elon Musk woedend om Tesla met korting

SAN CARLOS - Tesla's zijn aan de prijs en een korting bedingen zit er niet in. CEO en oprichter van het autobedrijf Elon Musk heeft dan ook furieus gereageerd op een Reddit-bericht waarin een nieuwe klant vertelde over een korting die hij bedongen had op een hagelnieuwe Tesla.

Door ANP - 1-10-2016, 13:49 (Update 1-10-2016, 13:49)

Op Twitter heeft Musk zelf een brief gezet die hij naar verkopers in zijn bedrijf heeft gestuurd. In de brief feliciteert de Zuid-Afrikaanse ondernemer zijn medewerkers met een goed kwartaal, maar hij wijst ze er ook op dat het niet door de beugel kan om nieuwe Tesla's met korting te verkopen. Volgens Musk is het niet aan andere klanten uit te leggen dat hij of zij meer heeft betaald voor een Tesla dan een ander. Musk vindt het prima dat testauto's of showmodellen met korting worden verkocht, maar voor nieuwe Tesla's moet de volle mep worden betaald.

Musk voegt er nog aan toe dat hij zelf ook altijd de nieuwprijs betaalt voor zijn auto's. "Net als mijn familie, vrienden en beroemdheden. Het maakt me niet uit hoe invloedrijk ze zijn."