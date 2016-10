Facebook gaat strijd aan met Marktplaats

MENLO PARK - Facebook wil de concurrentie aan met sites als Craigslist en Marktplaats. Het sociale netwerk opende maandag Facebook Marketplace in de apps voor Android en iOS, meldt Mashable.

Door ANP - 3-10-2016, 14:51 (Update 3-10-2016, 15:34)

Via de nieuwe functie kunnen Facebook-gebruikers spulletjes te koop aanbieden en kunnen anderen daar op bieden. Er wordt geen geld uitgewisseld via Facebook, vertelde productmanager Mary Ku aan de website.

De Marketplace-functie verschijnt in een tabblad onderaan het scherm. Door er op te klikken krijgen Facebook-gebruikers aangeboden producten in hun regio te zien. De functie is nadrukkelijk voor gebruikers, door gebruikers. ''We zien dat veel mensen zaken vinden op Facebook en daar willen we op voortborduren'', verklaart Ku.

Marktplaats hoeft zich overigens nog niet meteen zorgen te maken. De functie wordt eerst in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland aangezet. Alleen gebruikers van 18 jaar en ouder kunnen daar bovendien gaan handelen.