Intel onthult slimme zonnebril

SANTA CLARA - Chipmaker Intel heeft maandag een nieuw product op de markt gebracht: een zonnebril. De Radar Pace is met de stem te bedienen. Hij is straks in Europa, Verenigde Staten, Canada en Australië te koop.

Door ANP - 3-10-2016, 22:45 (Update 3-10-2016, 22:45)

Intel heeft de bril ontwikkeld in samenwerking met zonnebrillenfabrikant Oakley. Sporters kunnen de bril gebruiken bij trainingen. Als ze de bril vragen wat ze moeten doen, geeft de bril bijvoorbeeld het trainingsschema door. Tijdens het sporten kan de bril onder meer de snelheid doorgeven.