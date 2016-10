'Scholen doen te weinig aan privacy'

ANP 'Scholen doen te weinig aan privacy'

DEN HAAG - Nog lang niet alle scholen hebben de beveiliging van persoonsgegevens van leerlingen op orde, waarschuwt Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ICT.

Door ANP - 4-10-2016, 10:10 (Update 4-10-2016, 10:10)

Als zij straks niet voldoen aan nieuwe strengere Europese wetgeving kunnen ze hoge boetes tegemoet zien. Die nieuwe regels gaan vanaf mei 2018 gelden.

''Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is niet zomaar een wettelijke verplichting waaraan scholen moeten voldoen, privacy is ook een mensenrecht waarvan we het belangrijk vinden dat het wordt geëerbiedigd'', zegt Job Vos, privacy-expert bij Kennisnet.

De organisatie begint deze maand, samen met de PO-Raad en de VO-raad, een onderwijscampagne om scholen hiervan bewust te maken.