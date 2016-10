Signal-dagvaarding levert nauwelijks iets op

SAN FRANCISCO - Open Whisper Systems heeft eerder dit jaar een dagvaarding gehad waarin werd opgeroepen chatgegevens van een Signal-gebruiker te overhandigen. Volgens Reuters was het de eerste keer dat Open Whisper Systems met een dagvaarding te maken kreeg. De hoeveelheid data die het bedrijf kon overhandigen, was minimaal.

Door ANP - 4-10-2016, 17:18 (Update 4-10-2016, 17:18)

De chat-app Signal is ontworpen met privacy als belangrijkste uitgangspunt. Alle gesprekken worden versleuteld en Open Whisper Systems slaat verder geen tot weinig informatie op. De enige data die door de Signal-maker is overhandigd, betrof informatie over wanneer de specifieke gebruiker zich had aangemeld bij Signal en wanneer hij zijn laatste bericht had verstuurd.

Het versleuteld versturen van berichten wordt steeds populairder. Ook WhatsApp, Telegram en Apples iMessage maken gebruik van versleuteling en binnenkort wordt ook Facebook Messenger aan het lijstje toegevoegd. Door versleuteling kunnen alleen de verzender en ontvanger de inhoud van een bericht lezen. Opsporingsinstanties klagen er steen en been over. Overigens is de versleutelingstechniek van WhatsApp gebaseerd op die van Signal.