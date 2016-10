Neomatix wint Bright Energy Ideas Challenge

ANP Neomatix wint Bright Energy Ideas Challenge

DEN HAAG - Neomatix heeft de eerste Bright Energy Ideas Challenge van Shell gewonnen. De Israëlische startup krijgt de prijs voor zijn slimme sensor waarmee de status van banden in de gaten gehouden kan worden. De startup gaat met 25.000 euro cash naar huis en een converteerbare lening van 100.000 euro.

Door ANP - 4-10-2016, 20:02 (Update 4-10-2016, 20:02)

Met de overwinning blijft Neomatix 218 andere internationale startups voor. In de finale hebben de Israëli's vier andere finalisten achter zich gelaten. Ons land was met twee startups vertegenwoordigd in de finale. "Ik ben heel blij met de erkenning van ons innovatieve idee", laat Kfir Wittmann van Neomatix weten.

De sensor van Neomatix kan onder meer alarm slaan als de bandenspanning te laag is.