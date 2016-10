Ierland onderzoekt Yahoo na afluisteren

ANP Ierland onderzoekt Yahoo na afluisteren

DUBLIN - De privacywaakhond van Ierland doet onderzoek naar Yahoo. Dat heeft software ontwikkeld om mails van gebruikers te scannen. Het bedrijf zou dat hebben gedaan voor de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA en voor de FBI, de recherche. Reuters had dat dinsdag naar buiten gebracht.

Door ANP - 5-10-2016, 17:56 (Update 5-10-2016, 17:56)

,,Elke vorm van massale surveillance die de fundamentele privacy van Europese burgers schendt, is een bron van zorg'', verklaarde het Commissariaat voor Databescherming in Dublin woensdag. Het Europese hoofdkantoor van Yahoo is in Ierland gevestigd.

De koepel van consumentenorganisaties, de BEUC, wil dat ook andere privacywaakhonden in Europa onderzoek doen. In Nederland gaat het dan om de Autoriteit Persoonsgegevens.

Yahoo wilde na de berichten alleen zeggen dat het zich ,,houdt aan de wetten van de Verenigde Staten''.