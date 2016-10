Samsung koopt AI-startup van Siri-makers

ANP Samsung koopt AI-startup van Siri-makers

SAN FRANCISCO - Samsung heeft de Artificial Intelligence-startup Viv Labs gekocht, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.

Door ANP - 6-10-2016, 4:35 (Update 6-10-2016, 4:35)

Vib Labs werd in 2012 opgericht door de makers van Siri, de virtuele persoonlijk assistent die op Apple-apparaten te vinden is, nadat Siri in 2010 door Apple werd gekocht. Met Vib Labs wordt aan een soortgelijke persoonlijk assistent gewerkt.

Samsung volgt met de aankoop niet alleen Apple, maar ook Google dat Google Assistent heeft en Amazon met de sprekende persoonlijk assistent Alexa.