'Alphabet en Disney bieden niet op Twitter'

ANP 'Alphabet en Disney bieden niet op Twitter'

SAN FRANCISCO - Google-moederbedrijf Alphabet en entertainmentconcern Walt Disney geven geen vervolg aan hun interesse in Twitter. De bedrijven zullen geen bod uitbrengen, zo meldt technologienieuwssite Recode op basis van ingewijden.

Door ANP - 6-10-2016, 10:22 (Update 6-10-2016, 10:22)

Een van de bedrijven die nog overweegt een bod uit te brengen is softwarebedrijf Salesforce. Er zingen al langer geruchten rond over interesse in Twitter. Het bedrijf worstelt met de concurrentie van onder meer Facebook en Snapchat en heeft moeite geld te verdienen met advertenties.

De koers van het aandeel Twitter liep de laatste tijd flink op vanwege overnamegeruchten. Het ligt voor de hand dat de bekoelde interesse in het bedrijf ook gevolgen heeft voor het aandeel.