ANP Moeder Snapchat wil naar de beurs

SAN FRANCISCO - Snap Inc., het moederbedrijf van Snapchat, werkt aan een beursgang. Die zou in maart kunnen plaatsvinden. De waarde van het bedrijf wordt geschat op 25 miljard dollar. Dat is omgerekend ruim 22 miljard euro.

Door ANP - 6-10-2016, 21:23 (Update 6-10-2016, 21:23)

De Wall Street Journal onthulde de plannen donderdag. De zakenkrant baseert zich op mensen die betrokken zijn bij de aandelenuitgifte en anoniem willen blijven. Het kan de grootste beursgang in de Verenigde Staten worden sinds Alibaba in 2014.

Snap draaide vorig jaar 60 miljoen dollar. Voor dit jaar hoopte het bedrijf op een omzet van 250 tot 350 miljoen dollar. Bronnen zeggen tegen de Wall Street Journal dat Snap dat nu al heeft bereikt. Volgend jaar zou het bedrijf voor de miljard dollar willen gaan.