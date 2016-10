VS pakken Russen op voor tech-smokkel

NEW YORK - Twee Russen en een Amerikaan zijn donderdag opgepakt in de Verenigde Staten. Ze worden ervan verdacht dat ze militaire technologie illegaal hebben willen exporteren naar Rusland. Het ministerie van Justitie in de VS heeft dat bekendgemaakt.

7-10-2016

De Russen Dmitri Karpenko en Aleksej Kroetilin werden opgepakt in Denver. De Amerikaan Aleksej Barisjeff liep tegen de lamp in New York. Barisjeff had twee bedrijfjes die een dekmantel voor de smokkel zouden zijn geweest.

De technologie die de drie naar Rusland verscheepten, kan volgens justitie onder meer worden gebruikt voor radarnetwerken en surveillancesystemen, satellieten en raketaansturing. Dat mag alleen met een vergunning worden geëxporteerd uit Amerika, maar die hadden ze niet.

Om geen argwaan te wekken, werd de elektronica eerst naar Finland gebracht. Van daaruit ging het door naar buurland Rusland.