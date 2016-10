Meer winst voor Samsung

SEOUL - Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics heeft in het derde kwartaal een hogere winst in de boeken gezet, ondanks de problemen met de nieuwe Galaxy Note 7, die terug moest worden geroepen vanwege brand- en explosiegevaar.

Door ANP - 7-10-2016, 8:15 (Update 7-10-2016, 9:10)

Samsung meldde op basis van voorlopige cijfers dat het operationeel resultaat naar verwachting met 5,5 procent is gestegen tot 7,8 biljoen won (6,3 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder. De omzet is volgens het bedrijf met ruim 5 procent afgenomen tot 49 biljoen won. Samsung moest begin september wereldwijd 2,5 miljoen Galaxy Note 7-toestellen terugroepen vanwege problemen met de batterijen. Het concern wist dit te compenseren door een goede verkoop van onderdelen, zoals geheugenchips en displays.

De winst viel hoger uit dan analisten hadden gedacht. Eind oktober worden volledige cijfers naar buiten gebracht.

In het tweede kwartaal werd door 's werelds grootste producent van smartphones nog een operationele winst behaald van 8,1 biljoen won, geholpen door het succes van de vlaggenschepen uit de serie Galaxy S7.