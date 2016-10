Facebook Events krijgt eigen app

ANP Facebook Events krijgt eigen app

MENLO PARK - Facebook komt met een nieuwe app, voor Facebook Events. Gebruikers kunnen daar, net als op hun Facebook-profiel, aangeven welke evenementen ze zullen bezoeken. ''Met honderden miljoenen evenementen die elk jaar worden gedeeld op Facebook wordt de angst om iets te missen verleden tijd'', aldus het netwerk.

Door ANP - 8-10-2016, 13:54 (Update 8-10-2016, 13:54)

Gebruikers kunnen zoeken op tijd en plek. Ook kunnen ze kijken welke evenementen passen bij hun interesses. Het is ook mogelijk om alvast te zoeken op bijvoorbeeld feesten in een andere stad, voor wie op reis gaat. De evenementen kunnen in een kalender worden gezet, die kan worden gekoppeld aan de kalender van de telefoon.

Facebook Events is beschikbaar voor iPhone-gebruikers in de Verenigde Staten. Later komt hij ook beschikbaar voor Android. Het is niet bekend wanneer Nederland aan de beurt is.