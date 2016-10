USB-lader Pure2 XL-1210 van de markt

DEN HAAG - De fabrikant van de USB-lader Pure2 XL-1210 raadt consumenten aan het apparaat niet langer te gebruiken. Volgens onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in juli 2016 is het apparaat van G2T onveilig. De lader is verkocht in de periode februari 2013 tot en met september 2016.

Door ANP - 10-10-2016, 9:09 (Update 10-10-2016, 9:09)

Tot op heden zijn er nog geen gevallen bekend waarin schade of letsel is ontstaan, aldus de NVWA op haar website.