T-Mobile maakt muziek streamen 'gratis'

AMSTERDAM - Een groot deel van de klanten van T-Mobile kan vanaf dinsdag onbeperkt muziek streamen. Dat betekent dat muziek luisteren via Spotify, Deezer, Nederland.FM, Hits NL, Tidal en Napster niet ten koste gaat van de internetbundel.

Door ANP - 10-10-2016, 14:15 (Update 10-10-2016, 14:15)

Het is voor het eerst dat een provider alle aanbieders van muziekstreaming die zich aanmelden ondersteunt. Eerder bood KPN wel al een dienst aan waarbij alleen Spotify niet uit de bundel ging. KPN stopte daarmee omdat het in Nederland in strijd is met de wet. T-Mobile wijst er echter op dat het sinds augustus volgens Europese regels wél mag.

Het onbeperkt streamen wordt toegevoegd aan bestaande en nieuwe abonnementen met minimaal 6 gigabyte data. Volgens een woordvoerder heeft ongeveer de helft van de huidige klanten zo'n abonnement. Zakelijke abonnementen worden uitgesloten.

T-Mobile biedt ook een abonnement aan waarin alle data onbeperkt is. Eerder kreeg het bedrijf kritiek op dat Oneindig Online-abonnement, omdat het gebruik door allerlei voorwaarden niet écht onbeperkt is. De provider paste daarop zijn voorwaarden aan, waardoor gebruikers maximaal 5 gigabyte per dag mogen gebruiken, maar wel onbeperkt gratis data mogen bijbestellen.