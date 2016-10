'Facebook weigert advertentie om brandwonden'

BEVERWIJK - Volgens de Brandwondenstichting heeft Facebook een advertentie afgekeurd die was bedoeld om de komende collecteweek te promoten. De advertentie bevat een foto van een jonge vrouw met brandwonden in het gezicht.

Door ANP - 10-10-2016, 18:42 (Update 10-10-2016, 18:42)

In een open brief aan Facebook-baas Mark Zuckerberg schrijft de stichting dat tot haar verbazing de aanvraag niet was goedgekeurd. ,,De reden: de advertentie bevat afbeeldingen die een lichaamstype als perfect of ongewenst weergeven. Ja echt, dat stond er echt.'' Dat meldt de stichting op haar site.

De stichting heeft Facebook daarop gevraagd of de vrouw op de foto soms een 'ongewenst lichaamstype' heeft, maar naar eigen zeggen nog geen antwoord gehad.

Facebook laat weten meteen te gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is met de advertentie van de Brandwondenstichting om daarna uitgebreid te reageren.