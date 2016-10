Tele2 krijgt lening voor uitrollen 4G

STOCKHOLM - Het Zweedse telecomconcern Tele2 krijgt een lening van de Europese Investeringsbank van 125 miljoen euro. Het bedrijf gaat met dat geld het 4G-netwerk verder uitrollen in Zweden en Nederland.

Het Nederlandse 4G-netwerk van Tele2 ging begin vorig jaar in de lucht. Aan de uitrol ervan wordt nog steeds gewerkt. Inmiddels is het snelle mobiele net in vrijwel heel het land beschikbaar. De investeringen van het bedrijf in de technologie drukten wel zwaar op de resultaten, zo bleek halverwege het jaar.