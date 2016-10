Cyberaanval Australië door inlichtingendienst

MELBOURNE - Een buitenlandse inlichtingendienst zit achter de aanval met malware op het Australische Bureau of Meteorology. Met de malware is ook gepoogd in te breken in andere netwerken van de Australische overheid. Dat stelt althans het Australische Cyber Security Centre (ACSC) in een rapport.

Door ANP - 12-10-2016, 15:02 (Update 12-10-2016, 15:02)

De aanval werd vorig jaar ontdekt. De gebruikte malware wordt volgens de ACSC vaker ingezet bij door een staat gesponsorde cyberaanvallen.

Er zou bewijs zijn gevonden dat de aanvaller een onbekende hoeveelheid documenten van het bureau heeft gekopieerd en gestolen. Volgens het ACSC is verder gebleken dat de aanwezige veiligheidscontroles niet goed genoeg waren om het netwerk te beschermen tegen vaker voorkomende bedreigingen op het gebied van cybercrime. Het ACSC blijft het bureau ondersteunen om te voorkomen dat dit soort incidenten nog eens kan gebeuren.

Het rapport volgt kort nadat de Verenigde Staten Rusland voor het eerst openlijk beschuldigd van het hacken van politieke servers en het lekken van e-mails. De hacks zijn zo groot en zo gevoelig, dat de ,,hoogste functionarissen'' het moeten hebben goedgekeurd, gaf Washington vrijdag aan.