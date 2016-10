Ook Amazon gaat muziek streamen

SEATTLE - Amazon komt met een eigen dienst om muziek te streamen. Amazon Music Unlimited biedt ''tientallen miljoenen'' liedjes. Gebruikers kunnen ook hun eigen playlists samenstellen en speciale 'radiozenders volgen'. Nieuw is dat Music Unlimited met de stem te bedienen is, via Alexa. Als een gebruiker een zin uit een liedje noemt, kan Alexa bijvoorbeeld het goede nummer zoeken.

12-10-2016

Amazon Music Unlimited is woensdag aangekondigd. De dienst is eerst alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. Gebruikers betalen 9,99 dollar per maand, omgerekend iets meer dan 9 euro. Dat is vergelijkbaar met bestaande diensten. Gebruikers van Prime en Echo krijgen korting. Binnenkort komt er ook een familie-abonnement. Het is nog niet bekend of en wanneer de dienst naar andere landen komt.