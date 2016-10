TomTom duikelt op beurs Amsterdam

AMSTERDAM - TomTom heeft donderdag een flink verlies moeten incasseren op de beurs in Amsterdam. Het aandeel duikelde bijna 8 procent in waarde.

Door ANP - 13-10-2016, 17:54 (Update 13-10-2016, 17:54)

TomTom meldde donderdag dat de Europese vraag naar navigatiekastjes de afgelopen tijd sterker onder druk stond dan voorzien. Het bedrijf verlaagt de omzetverwachting voor heel 2016, van 1,05 miljard naar 980 miljoen euro. De winstprognose blijft wel intact.

Volgens analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen heeft TomTom zijn beleggers flink laten schrikken. Versteeg is niet optimistisch over de toekomst van TomTom als merk voor consumenten. Het heeft last last van gratis navigatieapps van met name Google.