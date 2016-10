Hack Yahoo beïnvloedt overname mogelijk

ANP Hack Yahoo beïnvloedt overname mogelijk

SUNNYVALE - De recente inbraak bij Yahoo heeft mogelijk gevolgen voor de overname door Verizon. Juristen kijken of de hack aanleiding kan zijn om af te zien van de geplande koop. Ze hebben nog geen oordeel. Persbureau Bloomberg meldde dat donderdag op basis van een bron rond de onderhandelingen.

Door ANP - 13-10-2016, 22:37 (Update 13-10-2016, 22:37)

Verizon heeft ruim 4,8 miljard dollar, omgerekend bijna 4,4 miljard euro, over voor Yahoo. De overname was in juli bekendgemaakt, maar moet nog afgerond en goedgekeurd worden. Vorige maand gaf Yahoo toe dat hackers in 2014 de persoonlijke gegevens van meer dan 500 miljoen gebruikers hadden gestolen. Het is niet duidelijk of de inbraak het werk van inlichtingendiensten of criminelen was.