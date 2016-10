Google verstuurt Pixel-telefoon te vroeg

ANP Google verstuurt Pixel-telefoon te vroeg

SYDNEY - Een Australische man heeft een week voor de officiële release de nieuwe Pixel telefoon van Google al thuisgestuurd gekregen. De oorzaak is waarschijnlijk een fout bij de bezorging, meldt The Telegraph.

Door ANP - 14-10-2016, 11:55 (Update 14-10-2016, 11:55)

Het toestel ligt vanaf 20 oktober in de winkel maar de man had de Pixel alvast besteld bij zijn telefoonmaatschappij, zodat hij hem op de dag van de release direct in huis zou hebben. De telefoon was er echter nog sneller dan zijn verwachtingen en plofte deze week al op zijn deurmat.

Op Reddit deelt de Australiër inmiddels zijn ervaringen met de Pixel. Tientallen techfans overladen hem intussen met vragen over de telefoon.

De Pixel is de eerste officiële telefoon van Google. De techreus wil concurreren met andere grote telefoonfabrikanten.