Drones brengen bloed door Rwanda

MUHANGA - Het Californische bedrijf Zipline heeft in Rwanda 's werelds eerste besteldienst met drones gelanceerd. Het gaat om een dienst die in eerste instantie om medische redenen is opgezet. Dokters gaan straks per drone bloedvoorraden naar collega's sturen.

Door ANP - 14-10-2016, 13:03 (Update 14-10-2016, 14:06)

Nu moeten patiënten die bloed nodig hebben soms lang wachten vanwege de slechte wegcondities in het Afrikaanse land.

Op langere termijn moeten er ook andere spullen met de drone mee kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepaalde vaccins of andere medische producten die ziekenhuizen nodig kunnen hebben.

De 13 kilo wegende drone kan maximaal 150 kilometer vliegen en wordt de lucht ingeschoten met een daarvoor bedoelde katapult. Bij de landing wordt een parachute gebruikt.

Het is onduidelijk hoeveel de vliegende koeriersdienst kost. De overheid in Rwanda betaalt voor elk ontvangst maar wil geen details geven. ,,Het is een duurzame investering en geen filantropie. Wij denken dat dit echt belangrijk is", aldus een woordvoerder tegen Reuters.