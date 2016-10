Note 7 geweerd uit meer vliegtuigen

ANP Note 7 geweerd uit meer vliegtuigen

BERLIJN - Passagiers en personeel van vliegmaatschappij Air Berlin mogen de Samsung Galaxy Note 7 niet meer meenemen aan boord. Het verbod gaat per direct in, liet het bedrijf zaterdag weten aan persbureau dpa. Lufthansa roept passagiers op om de toestellen niet mee te nemen op vluchten naar de Verenigde Staten.

Door ANP - 15-10-2016, 14:14 (Update 15-10-2016, 14:14)

De Amerikaanse overheid had vrijdag al bekendgemaakt dat de Note 7 wordt geweerd uit alle vluchten van, naar en binnen de Verenigde Staten. Passagiers mogen de toestellen niet meenemen in hun bagage, ook als die ingecheckt wordt en het laadruim in gaat.