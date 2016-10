'Apple stopt met ontwikkeling auto's'

NEW YORK - Apple richt zich niet langer op de ontwikkeling van auto's. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Het projectteam zou zich nu richten op autonome rijsystemen, waarmee een samenwerking kan worden gezocht met meerdere bestaande autofabrikanten.

Door ANP - 17-10-2016, 14:09 (Update 17-10-2016, 14:09)

Apple werkte al meer dan twee jaar aan zelfrijdende elektrische auto's. Onlangs meldden diverse media nog dat de techreus interesse had in automaker McLaren. Het zou de maker van onder meer de iPhone de beschikking geven over autotechnologie die ook in de Formule 1 wordt toegepast.

Het projectteam zou tot eind 2017 de tijd krijgen om te werken aan het autonome rijsysteem. Daarna wordt er volgens de bronnen binnen het concern besloten of Apple verder gaat met de slimme autotechniek.