Apple geeft iOS-update vrij voor iPhone 7-bug

CUPERTINO - Mensen met een iPhone 7 of iPhone 7 Plus kunnen hun smartphone updaten naar iOS 10.0.3. Apple heeft in de update onder meer een probleem verholpen met mobiele verbindingen. Vooral Amerikaanse klanten van Verizon klagen steen en been over wegvallende 4G-verbindingen.

Door ANP - 17-10-2016, 20:07 (Update 17-10-2016, 20:07)

Volgens Apple moeten ook klanten van andere providers er last van hebben gehad, maar opvallend genoeg waren het vooral Verizon-klanten die op social media van zich lieten horen. Met iOS 10.0.3 moeten de problemen tot het verleden behoren.

Binnenkort wordt er een volgende, veel grotere, update van Apple verwacht: iOS 10.1. Met die update krijgen iPhone 7 Plus-bezitters de mogelijkheid om het nieuwe 'dept-of-field-effect' in de foto-app te gebruiken.