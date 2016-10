Samsung betaalt makers onderdelen Note 7

SEOUL - Samsung zal de bedrijven die onderdelen maken voor de Galaxy Note 7 gewoon betalen voor de ongebruikte delen, ook nu de smartphones niet meer worden geproduceerd en verkocht. Bovendien krijgen de toeleveranciers misschien opdrachten voor andere modellen.

Door ANP - 18-10-2016, 9:47 (Update 18-10-2016, 9:47)

In een verklaring aan persbureau Reuters liet Samsung dinsdag weten: ,,Samsung zal de inventaris van onze partners snel opmaken en compenseren.'' De toeleveranciers krijgen ook geld voor het materiaal dat ze al hebben gekocht om onderdelen van te maken. Samsung zegt er niet bij hoeveel geld dat zal kosten.

Samsung besloot een week geleden om definitief te stoppen met de Note 7. Kort na de lancering bleek dat de smartphone spontaan in brand kon vliegen of kon ontploffen. Samsung besloot miljoenen toestellen te vervangen, maar ook die zouden niet veilig zijn. De Note 7 was in Nederland nog niet op de markt gebracht. Samsung verwacht miljarden euro's minder te verdienen door de problemen.