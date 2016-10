Assange heeft geen internet meer

LONDEN - WikiLeaks-baas Julian Assange heeft sinds afgelopen zaterdag geen toegang tot internet meer. Hij zit al jaren ondergedoken in de ambassade van Ecuador in Londen, maar Ecuador heeft zijn toegang afgesloten, zegt WikiLeaks. De reden daarvoor is niet bekend.

Assange vluchtte in 2012 naar de ambassade, omdat Zweden om zijn uitlevering had gevraagd. Ecuador gaf hem politiek asiel. Assange wordt in Zweden beschuldigd van aanranding, maar zelf denkt hij dat het een smoes is en dat hij uiteindelijk in de Verenigde Staten zou belanden. Dat land zou hem mogelijk willen vervolgen voor het onthullen van staatsgeheimen.

WikiLeaks heeft de laatste weken veel interne e-mails van de Amerikaanse Democratische partij naar buiten gebracht. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten en de Democraten zijn de mails gestolen door Russische cyberspionnen.