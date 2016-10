Kinderfilms Videoland offline beschikbaar

ANP Kinderfilms Videoland offline beschikbaar

AMSTERDAM - Videoland maakt het nog voor het einde van het jaar mogelijk om films en series voor kinderen offline te bekijken. Volgens de Nederlandse videostreamingdienst zit er geen limiet aan het aantal te downloaden films of series.

Door ANP - 18-10-2016, 17:09 (Update 18-10-2016, 17:09)

Nu is het nog zo dat je per se een internetverbinding nodig hebt om video van Videoland te kunnen streamen. Anders dan bij bijvoorbeeld Spotify is het niet mogelijk om content te downloaden voor offline gebruik. Vooral onderweg is dat voor veel mensen een probleem omdat het veel vraagt van je databundel, ook in het vliegtuig is het lastig.

Eerder werd al bekend dat Netflix ook werkt aan offline content.