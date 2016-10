Voorlopig geen Spotify-app voor Apple TV

STOCKHOLM - Spotify-gebruikers met een Apple TV hoeven voorlopig niet te rekenen op een app van hun favoriete muziekdienst voor de settopbox van Apple. Op een pagina voor Spotify-ontwikkelaars heeft bestuurder Samuel Erdtman laten doorschemeren dat plannen voor een app in de ijskast zijn gezet.

Door ANP - 18-10-2016, 18:02 (Update 18-10-2016, 18:02)

Op Apples meest recente Apple TV is het mogelijk apps te installeren en Spotify-gebruikers hebben zich op het forum van de muziekdienst en op social media direct na de komst van de Apple TV al hard gemaakt voor een app van de Zweedse muziekdienst. Aanvankelijk leek Spotify er serieus werk van te maken, maar kennelijk is er iets gebeurd waardoor de ontwikkeling nu op de lange baan is geschoven. Volgens MacTrast kan het een en ander te maken hebben met het geruzie tussen Spotify en Apple over abonnementsprijzen.

Overigens ben je niet helemaal verloren als je een Apple TV hebt en Spotify gebruikt als je favoriete muziekdienst. De settopbox ondersteunt AirPlay en je kunt dus 'gewoon' muziek draadloos streamen vanaf een iOS-apparaat.