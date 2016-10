Note 7-wisselkantoren op luchthavens VS

NEW YORK - Samsung wil Galaxy Note 7-eigenaren die moeten vliegen tegemoet komen. De Koreaanse techgigant gaat op een aantal luchthavens in de Verenigde Staten wisselkantoren openen waar mensen met een Note 7 hun toestel kunnen omruilen voor een ander model of hun aankoopbedrag terug kunnen krijgen. Dat meldt Bloomberg.

Door ANP - 18-10-2016, 21:10 (Update 18-10-2016, 21:10)

De Note 7 staat in de VS sinds afgelopen week op de zwarte lijst voor het vliegverkeer. Wie met een Note 7 wordt betrapt tijdens het boarden, is zijn telefoon zeker 30 dagen kwijt. Omdat het toestel geregistreerd staat als 'gevaarlijk' wordt het in beslag genomen en overgedragen aan het ministerie van Transport. Om te voorkomen dat klanten op luchthavens in de problemen komen, heeft Samsung besloten de kantoren te openen.

Nadat een aantal Note 7-toestellen in vlammen is opgegaan, is het apparaat op de zwarte lijst gezet. Voor Samsung gaf het terugroepen en vervangen dusdanige problemen dat de Note 7 per direct uit de handel is gehaald.