ANP SolarCity biedt Airbnb-leden korting

SAN MATEO - Airbnb-leden in de Verenigde Staten kunnen binnenkort met korting hun huis voorzien van zonnepanelen. Het huizenverhuurplatform ging daartoe een samenwerking aan met SolarCity. De huizenbezitters kunnen maximaal 1000 dollar terugkrijgen en krijgen 100 dollar Airbnb-tegoed om zelf op reis te gaan.

Door ANP - 19-10-2016, 9:28 (Update 19-10-2016, 9:28)

SolarCity moet wel al in de markt actief zijn waar de Airbnb-leden wonen. Het bedrijf dat naar verwachting binnenkort samengaat met Tesla is nog niet overal in de Verenigde Staten actief.

De twee bedrijven benadrukken dat huizendelen beter is voor het milieu. Zo zouden Airbnb-gasten hebben gezorgd voor een lager water- en energieverbruik en minder afval en CO2-uitstoot