'Russische hacker achter inbraak LinkedIn'

MOUNTAIN VIEW - De Russische hacker die eerder deze maand in Praag werd opgepakt, zat mogelijk achter een grote kraak bij LinkedIn in 2012. ''We zijn dankbaar voor het harde werk en de toewijding van de FBI in zijn inspanningen om de verantwoordelijken te vinden en te pakken'', liet LinkedIn woensdag weten.

Door ANP - 19-10-2016, 20:07 (Update 19-10-2016, 20:07)

De Tsjechische politie had de arrestatie eerder woensdag naar buiten gebracht. Jevgeni N., geboren in 1987, werd op 5 oktober opgepakt in een hotel in Praag. Hij was toen bezig met aanvallen op computerdoelen in de Verenigde Staten. De VS hebben direct gevraagd om uitlevering van de man, tegen wie Interpol een internationaal arrestatiebevel had uitgevaardigd. Het is nog niet bekend wanneer de Tsjechische justitie over het uitleveringsverzoek beslist.

De Amerikanen beschuldigden onlangs Rusland ervan via aanvallen van hackers de verkiezingscampagne voor het presidentschap te beïnvloeden. Rusland ontkende dat ten stelligste. Volgens Amerikaanse functionarissen heeft Jevgeni N. daar niets mee te maken, maar Praag wilde er woensdag niet op ingaan.

Rusland op zijn beurt heeft aangegeven alles te doen om zijn burgers te beschermen. ''We eisen dat de gedetineerde wordt overgedragen aan Rusland'', zei een woordvoerder van de Russische ambassade in Praag tegen persbureau TASS.