Sitebeheerder mag IP-adres bewaren

LUXEMBURG - Websites mogen dynamische IP-adressen van bezoekers bewaren om een cyberaanval te voorkomen en om de daders te vervolgen. De hoogste rechtbank in de Europese Unie heeft dat woensdag bepaald.

Door ANP - 19-10-2016, 22:37 (Update 19-10-2016, 22:37)

Activist Patrick Breyer van de Piratenpartij was naar de rechter gestapt, omdat de Duitse regering zijn dynamische IP-adres bewaarde als hij overheidssites bezocht. Hij vond dat hij het recht had anoniem te surfen. De Duitse rechter vroeg het Europees Hof van Justitie om advies. De Europese rechters oordeelden woensdag dat het voorkomen van cybercrime een gegronde reden is om gegevens te bewaren, ook als de gebruiker geen toestemming heeft gegeven.

Breyer reageerde teleurgesteld. ,,Daarmee kunnen providers elke stap van ons volgen en informatie over onze voorkeuren en interesses verzamelen en doorgeven aan anderen'', zei hij.