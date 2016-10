Apple mogelijk naar Mobile World Congress

BARCELONA - Apple maakt begin volgend jaar mogelijk zijn opwachting op het Mobile World Congress in Barcelona. De techreus stond woensdag even op de site genoemd als een van de exposanten, maar werd snel weer verwijderd. Apples deelname aan MWC zou opvallend zijn, want het bedrijf uit Cupertino deed de beurs waar veel merken nieuwe mobiele telefoons presenteren nog nooit aan.

Door ANP - 20-10-2016, 9:48 (Update 20-10-2016, 9:48)

Apple heeft volgens de site Macrumors een stand geboekt in de afdeling App Planet. Macrumors speculeert daarom dat de stand te maken heeft met het promoten van de App Stores van Apple of met het televisieprogramma Planet of the Apps dat het bedrijf maakt.

Tot begin deze eeuw was Apple een trouwe exposant op een aantal grote beurzen. In 2009 was de deelname aan Macworld de laatste keer dat dat gebeurde. Daarna richtte Apple zich vooral op eigen events voor de presentatie van nieuwe producten.