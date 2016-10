Volvo-moeder komt met 'connected' automerk

BERLIJN - Geely, het Chinese concern waartoe onder meer Volvo behoort, heeft een nieuw automerk geïntroduceerd. De modellen van Lynk&Co zullen in hoge mate 'connected' zijn. Het in het Zweedse Göteborg gevestigde merk maakt in samenwerking met Microsoft, Alibaba en Ericsson auto's die altijd in verbinding staan met internet.

Door ANP - 20-10-2016, 12:10 (Update 20-10-2016, 12:10)

Het eerste model, de 01, is een hybride SUV waarvan de updates online worden uitgevoerd. De auto kan via internet worden besteld en wordt voor de deur afgeleverd. Verder beschikt de auto over veel digitale functies. Zo kunnen de deuren met een smartphone worden ontgrendeld en kan de eigenaar zelf bepalen hoe het infotainmentsysteem functioneert.

Lynk&Co biedt eigenaars de mogelijkheid om hun in China gebouwde auto's te delen met anderen. Zo kun je ook nog verdienen aan je voertuig. De 01 komt in 2017 in China op de markt. Noord-Amerika en Europa zijn later aan de beurt. In de loop van 2018 zal de auto in Nederland te koop zijn.