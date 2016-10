'Overnamegesprekken NXP naderen climax'

NEW YORK - De overname van de Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors door zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm lijkt aanstaande. Volgens ingewijden lopen de gesprekken op hun eind en wordt de deal volgende week aangekondigd. Mogelijk op woensdag, als NXP ook zijn kwartaalcijfers publiceert.

Door ANP - 20-10-2016, 21:23 (Update 20-10-2016, 21:23)

Naar verluidt is met de deal een bedrag van bijna 35 miljard dollar gemoeid, volledig in contanten. De voormalige Philips-tak NXP is door de overname van branchegenoot Freescale vorig jaar uitgegroeid tot de grootste leverancier van chips aan de auto-industrie. Die worden onder meer gebruikt voor hulpsystemen voor de bestuurder, entertainmentsystemen en netwerken tussen verschillende auto-onderdelen.

Qualcomm werd groot met chips voor smartphones, maar nu de rek er in die sector uit is, ligt het voor de hand dat het bedrijf kijkt naar andere toepassingen van zijn producten.