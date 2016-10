Spotify: Janet Jackson profiteert van debat

ANP Spotify: Janet Jackson profiteert van debat

STOCKHOLM - Zangeres Janet Jackson profiteert onverwacht van het felle verkiezingsdebat woensdag tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton. Daarin maakte Trump zijn tegenstander uit voor ''nasty woman''. Het gevolg is dat Clinton-aanhangers massaal een oud nummer uit de kast hebben gehaald: Nasty van Janet Jackson, uit 1986. In een dag tijd is het aantal streams op Spotify met 250 procent gestegen, liet de streamingdienst donderdag weten.

Door ANP - 21-10-2016, 0:19 (Update 21-10-2016, 0:19)

In Nasty klaagt Janet Jackson over handtastelijke en intimiderende mannen. Trump is de afgelopen tijd door tientallen vrouwen beschuldigd van aanranding.