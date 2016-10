'Cookieregeling schiet doel voorbij'

DEN HAAG - De cookiebepaling die bepaalt dat websites om toestemming moeten vragen voor het gebruik van zogenoemde 'tracking cookies', is niet effectief en zorgt voor een hoop ergernis. Dat zegt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk.

Door ANP - 22-10-2016, 7:41 (Update 22-10-2016, 7:41)

De Nederlandse cookiebepaling is sinds 2012 geldig en is rechtstreeks afgeleid van de Europese privacyrichtlijn. De bepaling moet de privacy van internetters beschermen. Want bij het openen van websites worden er vaak cookies op de computer geplaatst, die ongezien gegevens verzamelen.

,,In de praktijk klikken de meeste mensen de cookiemeldingen routinematig weg en accepteren ze zo het plaatsen en gebruiken van de cookies, zonder dat ze weten wat dit betekent voor hun privacy. De cookiebepaling in z’n huidige vorm werkt dus niet, maar levert wel veel regeldruk en ergernis op”, zegt de voorzitter van Actal, Jan ten Hoopen.

Het helpt volgens Actal ook niet dat consumenten vaak geen keuze hebben. Want als je de cookies niet accepteert is de website vaak onbruikbaar.

Actal pleit voor het doorontwikkelen van browsers, zodat deze de cookievoorkeuren van iemand opslaan en automatisch verwerken.