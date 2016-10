Ook Samsung Galaxy S7 in vlammen op

SAN FRANCISCO - Niet alleen de Samsung Note 7 blijkt brandgevaarlijk, ook de Galaxy S7 Edge kan ontploffen. Dat zegt een medewerker van een Amerikaanse telecomprovider tegen PhoneArena. De anonieme bron zegt een klant aan de balie te hebben gehad met een ontplofte Galaxy S7.

Door ANP - 24-10-2016, 13:49 (Update 24-10-2016, 13:49)

Als het verhaal klopt, is de smartphone ontploft tijdens het opladen. Iets wat met meer Note 7-toestellen is gebeurd. Anders dan vaak het geval is bij ontplofte smartphones was er geen gebruik gemaakt van een oplader van een ander merk.

Overigens is het niet de eerste S7 die de lucht ingaat. Afgelopen maand klaagde een man uit Ohio Samsung aan omdat zijn Galaxy S7 in zijn broekzak zou zijn ontploft. Ook die man beweert de originele Samsung-lader en -batterij te hebben gebruikt.