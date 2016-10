Belgische drone speurt naar migranten Calais

POPERINGE - De Belgische politie houdt vanuit de lucht in de gaten of er vluchtelingen vanuit het Franse Calais het land proberen binnen te komen. Om er zeker van te zijn dat dat niet gebeurt, patrouilleren sinds maandag 120 extra agenten in de West-Vlaamse grensstreek.

Door ANP - 24-10-2016, 15:50 (Update 24-10-2016, 16:36)

De Franse autoriteiten zijn maandag begonnen met het ontruimen van het tentenkamp in Calais. De bewoners worden met bussen naar opvangcentra in andere delen van Frankrijk vervoerd, maar sommigen kiezen ervoor om op eigen houtje ergens anders heen te gaan.

De zuiderburen willen voorkomen dat mensen via Belgische havens naar het Verenigd Koninkrijk proberen te gaan of nieuwe tentenkampen opzetten.

De ingezette drone heeft volgens Belgische media overigens nog geen migranten waargenomen. De politievakbonden dreigen met een staking omdat de extra grenspatrouilles te veel druk zouden leggen op de toch al overbelaste agenten.