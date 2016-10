Zuckerberg verdient twee miljard in week

MENLO PARK - Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft een goede week achter de rug. De aandelen Facebook zijn in ruim een week tijd zo veel gestegen, dat zijn vermogen met 2 miljard dollar is gegroeid. Dat is omgerekend meer dan 1,8 miljard euro. Zakenblad Forbes heeft dat uitgerekend.

Door ANP - 24-10-2016, 23:29 (Update 25-10-2016, 0:23)

Zuckerberg bezat maandag 57,1 miljard dollar, oftewel ruim 52 miljard euro. Slechts vier mensen in de wereld zijn rijker. Zuckerberg is de Mexicaan Carlos Slim voorbijgegaan, die een paar jaar geleden nog de rijkste ter wereld was. Op de eerste plaats staat Bill Gates van Microsoft, die ruim 82 miljard dollar op zijn rekening heeft staan, ruim 75 miljard euro.

Het vermogen van Zuckerberg zal de komende tijd wel slinken. Hij heeft beloofd drie miljard dollar te doneren aan wetenschappelijk onderzoek naar ziektes. Uiteindelijk wil hij afstand doen van 99 procent van zijn Facebook-aandelen.