ANP WhatsApp ondersteunt nu ook videobellen

SAN FRANCISCO - WhatsApp, een van de populairste apps ter wereld, ondersteunt vanaf nu ook videobellen. Maar, zo schrijft Android Police, de functie is niet beschikbaar voor iedereen. Het lijkt erop dat de uitrol van videobellen langzaam wordt uitgerold en dat een aantal Android-gebruikers als eerste aan de beurt is.

Door ANP - 25-10-2016, 9:19 (Update 25-10-2016, 9:19)

Met videobellen lijkt WhatsApp definitief de strijd aan te kunnen gaan met alle andere chat-apps. Aanvankelijk konden gebruikers van het door Facebook ingelijfde WhatsApp alleen met elkaar chatten via tekst, maar een aantal jaar geleden kwamen daar spraakgesprekken bij. Voor videobellen moesten mensen tot voor kort uitwijken naar concurrerende apps.

Dat WhatsApp het videobellen in de bestaande app integreert, is opmerkelijk. Concurrenten Apple en Google hebben er juist bewust voor gekozen om videobellen en tekstgesprekken los te koppelen. Zo heeft Apple iMessage en FaceTime en kunnen Google-gebruikers hun ei kwijt in Allo en Duo.