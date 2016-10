Google Cast wordt Google Home

ANP Google Cast wordt Google Home

MOUNTAIN VIEW - Google gaat zijn streamingplatform opnieuw van een nieuwe naam voorzien. Wat nu Google Cast heet, luistert binnenkort naar de naam Google Home.

Door ANP - 25-10-2016, 10:35 (Update 25-10-2016, 10:35)

Het is de tweede naamswijziging voor het platform in korte tijd. Bij de introductie ervan, een aantal jaar geleden, werd het nog Chromecast genoemd. De naam Chrome werd er later uit gesloopt omdat het streamen tussen verschillende apparaten ook voor Android-producten was.

Voor Google Home is ook een nieuw app-icoon ontworpen. Het oude rechthoekje met wifi-logo wordt vervangen voor een abstract huis. De nieuwe naam is trouwens identiek aan de fysieke streamingbox van Google.