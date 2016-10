Nintendo snijdt in verwachtingen

TOKIO - Het Japanse computerspelletjesbedrijf Nintendo verlaagt zijn verwachtingen voor de operationele winst en omzet in het gehele gebroken boekjaar. Het wereldwijde succes van Pokémon Go vloeit slechts deels terug naar Nintendo. De verlaging van de prognoses heeft vooral te maken met de effecten van de sterkere yen.

Het bedrijf rekent voor het boekjaar dat in maart volgend jaar eindigt nu op een operationele winst van 30 miljard yen (227 miljoen euro), van een eerder voorspelde 45 miljard yen. De omzet wordt nu geraamd op 470 miljard yen. Hier werd eerder 500 miljard yen verwacht. Nintendo heeft onder meer ook te kampen met lagere verkopen van spelletjes voor de Wii U-console. Vorige week lanceerde Nintendo nog zijn nieuwe spelcomputer Switch.

Nintendo meldde verder dat in het afgelopen kwartaal een nettowinst werd geboekt van bijna 63 miljard yen. Daarbij werd mede geprofiteerd van de verkoop van het belang van Nintendo in het Amerikaanse honkbalteam Seattle Mariners in augustus.