ANP Samsung voelt Galaxy-affaire

SEOUL - Techconcern Samsung heeft het afgelopen kwartaal kwartaal veel last gehad van de affaire rondom de Galaxy Note 7. Dat zette flinke druk op de resultaten, bleek donderdag.

Door ANP - 27-10-2016, 7:32 (Update 27-10-2016, 7:32)

De Galaxy Note 7 kwam medio augustus op de markt. Al snel doken verhalen op over smartphones die spontaan in brand vlogen of ontploften. Met de vervanging van de batterij dacht Samsung het euvel te hebben verholpen, maar ook daarna bleken de toestellen nog brandgevaarlijk. Daarom haalde Samsung het toestel helemaal van de markt.

Samsung boekte in het derde kwartaal een winstdaling van bijna 18 procent tot zo'n 4,5 biljoen won (bijna 3,7 miljard euro). De smartphonetak zette door het fiasco met het toestel de kleinste kwartaalwinst neer sinds de lancering van de Galaxy-telefoonserie meer dan zes jaar geleden.

Het operationeel resultaat van het concern kelderde met 30 procent tot 5,2 biljoen won. De omzet zakte met ruim 7 procent tot 47,8 biljoen won. Stabiele prestaties van de halfgeleiders- en schermentak compenseerden daarbij deels de malaise bij de smartphones.