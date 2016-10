Omzetgroei voor LinkedIn

MOUNTAIN VIEW - De zakelijke netwerksite LinkedIn, die wordt overgenomen door Microsoft, heeft de omzet in het derde kwartaal met bijna een kwart zien aandikken ten opzichte van een jaar eerder. Dat bleek donderdag uit een tussentijds handelsbericht.

Door ANP - 27-10-2016, 22:58 (Update 27-10-2016, 22:58)

LinkedIn zette voor 959,8 miljoen dollar aan opbrengsten in de boeken. Dat is 23 procent meer dan een jaar eerder. De groei werd geholpen door de activiteiten van LinkedIn om recruiters te ondersteunen met het zoeken naar talent.

De omzet viel wel wat lager uit dan voorzien. Analisten rekenden in doorsnee op 961 miljoen dollar aan opbrengsten. De winst kwam uit op 8,6 miljoen dollar, tegen een verlies van 47,4 miljoen dollar vorig jaar. LinkedIn heeft momenteel 467 miljoen leden, dat is 18 procent meer dan vorig jaar. In het derde kwartaal waren er 106 miljoen unieke bezoekers per maand.

In juni werd bekend dat Microsoft ruim 26 miljard dollar in contanten betaalt voor LinkedIn, dat zijn naam en onafhankelijkheid behoudt. Microsoft verwacht de overname voor het einde van dit jaar af te ronden.