Zweden laat Assange niet naar begrafenis gaan

ANP Zweden laat Assange niet naar begrafenis gaan

LONDEN/STOCKHOLM - Justitie in Zweden heeft Julian Assange geen toestemming gegeven maandag onder politiebegeleiding de begrafenis van een goede vriend bij te wonen. Dat besluit heeft zijn hart gebroken, liet hij vrijdag weten. De oprichter van WikiLeaks zit sinds 2012 in de Londense ambassade van Ecuador om uitlevering te voorkomen.

Door ANP - 28-10-2016, 20:32 (Update 28-10-2016, 20:32)

De Australiër moet zich in Zweden verantwoorden in verband met beschuldigingen van seksuele misdrijven maar is bang dat hij, na het uitzitten van een eventuele straf, linea recta wordt doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Daar wacht hem waarschijnlijk berechting voor het openbaar maken van duizenden documenten via zijn onthullingsplatform.

Assange had gevraagd bij de uitvaart van Gavin MacFadyen, de directeur van het centrum voor onderzoeksjournalistiek, te mogen zijn. Zweden ziet echter geen reden een uitzondering te maken en handhaaft het arrestatiebevel tegen Assange.