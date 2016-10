William wil internetpesten aanpakken in VS

LONDEN - De Britse prins William overweegt volgens The Sunday Times een trip naar Amerika om daar te kunnen praten met de bestuurders van techreuzen als Google, Facebook, Microsoft en Apple over internetpesten. De hertog van Cambridge heeft onlangs een taskforce in het leven geroepen om het pesten op internet terug te dringen.

Door ANP - 30-10-2016, 16:50 (Update 30-10-2016, 16:50)

In de taskforce zitten onder meer de Europese bazen van bedrijven als Google, Twitter, Facebook en Snapchat. Ook algemene anti-pestinstellingen en de Britse wetenschapper en world wide web-uitvinder Tim Berners-Lee zijn aangesloten bij Williams taskforce.

De Britse prins heeft de taskforce naar eigen zeggen in het leven geroepen omdat hij nu zelf vader is. William en zijn vrouw Kate hebben twee kinderen, prins George en prinses Charlotte.